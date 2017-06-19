Лондон і Брюссель офіційно починають переговори щодо Brexit

Сьогодні між Великобританією і Євросоюзом офіційно починається переговорний процес щодо Brexit. Як інформує replyua.net, для цього представники Великобританії, на чолі з міністром у справах Brexit Девідом Девісом, вирушили в Брюссель.
Британський міністр з питань Brexit Девід Дейвіс і головний дипломат ЄС з питань Brexit Мішель Барньє офіційно розпочнуть переговори про вихід Великобританії з Євросоюзу. Переговори почнуться в Брюсселі в 11:00 за місцевим часом. Головні переговірники зустрінуться за робочим обідом, проведуть консультації зі своїми делегаціями і вийдуть до преси, повідомляє DW. «Ми повинні забезпечити угоду, яке буде на благо всіх частин Сполученого Королівства», - заявив Девіс. За його словами, «вихід з ЄС дасть Великобританії можливості забезпечити нове яскраве майбутнє».
Відзначимо, що офіційні переговори між Великобританією і Євросоюзом стартували через майже рік після референдуму, що відбувся 23 червня, на якому більшість британців проголосували за вихід країни з ЄС. Нагадаємо, раніше стало відомо, що більшість жителів Великобританії хотіли б проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС. Про це свідчать дані опитування центру Survation.