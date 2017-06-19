Друг Путіна програв вибори до французького парламенту

Депутат Національних зборів Франції Тьєррі Маріані, який був одним з ключових агітаторів за визнання анексії Криму, програв у другому турі виборів кандидатку від партії президента Франції Еммануеля Макрона. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Le Parisien. Представник партії «Республіканці» Маріані балотувався від 11 закордонного округу, який об'єднує французьких виборців Азії, Австралії, Океанії, а також кількох східноєвропейських країн, серед яких Україна і Росія.
За Маріані проголосували всього близько 19% виборців, в той час як його суперниця Анн Женет від партії «Вперед, республіка!» Перемогла з великим відривом: Женет підтримали понад 54% виборців. У неділю ввечері Маріані офіційно визнав свою поразку на виборах.
Тьєррі Маріані відомий як ключовий організатор незаконних візитів європейських депутатів в анексувати Крим. Він є депутатом парламенту з 1994 року і одним з «важковаговиків» партії «Республіканці», яка відповідає за зв'язки з Росією. Після поїздок в Крим делегації на чолі з Маріані лобіювали в європейських структурах думку про те, що в Криму у татар немає проблем. Після скандалу через його поїздки Маріані відсторонили від посади в ПАРЄ. За поданням СБУ Українська влада наклала на депутата санкції, йому заборонений в'їзд в Україну.