Санкции против Крыма будут продлены Советом Евросоюза без обсуждений

Совет Евросоюза продлит санкции против Крыма еще на один год, и они будут действовать до 23 июня следующего года.
Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, 19 июня, в понедельник, в Люксембурге состоится заседание Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств, которые без дополнительного обсуждения продлят еще на год антикрымские ограничения. Решение будет принято в самом начале заседания, по процедуре «А», которая проходит без обсуждения. По завершении заседания Совета ЕС в этот же день в Люксембурге состоится встреча министров Восточного партнерства, цель которой - подготовка к саммиту Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе. Участниками Восточного партнерства являются Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Азербайджан и Беларусь.
Впервые санкции против Крыма были введены три года назад, в середине июня, и они коснулись импорта продукции, произведенной на территории Крыма и Севастополя. Кроме того, санкции были наложены на туристические услуги, на инвестиции в полуостров, на энергетику и телекоммуникационный сектор.