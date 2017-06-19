Не нужно никаких бумажек: журналист рассказал о безвизовом опыте посещения ЕС

На своей странице в соцсети Facebook украинский блогер и журналист Евгений Спирин рассказал после посещения Германии о впечатлениях после начала действия безвизового режима с Евросоюзом и сообщил, к чему готовиться украинцам, желающим пересечь границу, сообщает replyua.net. «Работает это таким образом: нужно подойти к паспортному контролю и предъявить паспорт. Офицер сканирует чип, затем ставит штамп, дает разрешение на въезд в страну», - пишет он в своем блоге.
Блогер также добавил, что на все документы о бронировании гостиницы, выписи из банка на обратный билет таможенники смотрят с большой неохотой, так как в их нет никакой потребности. Единственное, что нужно – это биометрический паспорт, написал Спирин. Он также рассказал, какие впечатления на него произвела Германия.
«По прекрасным дорожкам едут люди на идеальных велосипедах и с идеальными зубами. Тема их разговора – морковный сок, фитнес и вчерашняя ходьба, когда им целых десять километров удалось пройти пешком. Из идеально ровной реки Рейн дует идеальный ветер. Пушистые собаки бегают за детьми, в то время, как их родители жарят барбекю. Все точно спланировано, так, как и должно быть в идеальном обществе», - написал блогер, выразив сожаление, что пока Украина не является членом этого общества.