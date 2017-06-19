Политолог: Макрону мог бы позавидовать даже великий Де Голль

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«О! А так можно было?! – воскликнули французы, после первого тура парламентских выборов, и свежеиспеченная партия Эммануэля Макрона по результатам второго получила еще более абсолютное большинство депутатских мест, чем ей предрекали еще две недели назад», – пишет на своей странице в Facebook украинский политолог и блогер Андрей Плахонин.По его словам, традиционная партийная система во Франции стремительно рушится. О такой поддержке в парламенте в свое время не смел мечтать даже великий Де Голль. Хотя, вспоминая Де Голля – две мировые войны, спасение нации, восстановление Франции и возвращение ее в число великих держав, собственно, основание нынешней Пятой республики, так и хочется спросить, что же такое ради этого несоизмеримо большого кредита доверия сделал для Франции этот Макрон?Напомним, что последняя президентская и парламентская избирательная кампания во Франции преподнесла настоящие сюрпризы, в первую очередь тем, что пользующиеся поддержкой французов социалисты потеряли лидерство. Как результат, президентская партия «Вперед, республика!» вместе с союзниками завоевали абсолютное большинство в нижней палате парламента страны и теперь Макрону уж точна не страшна ни Ле Пен, никто другой для осуществления своих реформаторских шагов.