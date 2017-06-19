Дипломат: чуда не произошло – Британия говорит до свидания

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Известный украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что сегодня начинаются чуть ли не самые сложные в истории Европы и мира переговоры – BREXIT.«Лично я до последнего надеялся, что Британии и остальным членам ЕС хватит мудрости, чтобы найти способ возвращения к status quo, пусть и путем внесения изменений в учредительные документы ЕС или принятия какого-то политического документа, который бы снял беспокойство евроскептиков-изоляционистов, которых, как оказалось, множество на Туманном Альбионе», – написал Вадим Трюхан. Он добавляет, что надежды не оправдались и чуда не произошло. Ну что же, очередное «имеем то, что имеем». На этот раз в Европе.По словам дипломата, хочется верить, что хватит ума переговорщикам с обеих сторон в поиске оптимальной модели развода, которая бы не нарушила европейское политическое единство и экономические связи, которые развивались десятилетиями. Ведь мир стал не прочным и непредвиденным, как никогда. «Ну а нам, украинцам, надо держать fingers crossed всех европейцев. Отношения дружбы и партнерства и с британцами, и с французами или немцами, и с поляками и румынами, и со всеми остальными европейских народами для нас a must!», – написал Трюхан.