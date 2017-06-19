Стало відомо, як розподіляться сили у новому парламенті Франції

У Франції закінчився підрахунок голосів другого туру парламентських виборів. Як інформує replyua.net, про це повідомляє міністерство внутрішніх справ країни. Кандидати від руху президента Франції Еммануеля Макрона «Вперед, республіка» за підсумками виборів депутатів Національних зборів отримали 308 з 577 місць в нижній палаті, ще 42 мандати вибороли представники союзної партії MoDem ( «Демократичний рух»).
Правоцентристська партія «Республіканці» - отримала 113 депутатських мандатів, Соціалістична партія - 29, правоцентристський «Союз демократів і незалежних» - 18, «Нескорена Франція» Жан-Люка Меланшона - 17, Комуністична партія Франції - 10, «Національний фронт» Марін Ле Пен - 8.
«У нас чітке більшість, більшість з партнерами. У парламенті буде і більшість, і опозиція. Це хороша новина », - заявив раніше спікер пропрезидентської партії Бенжаман Гриво. Нагадаємо, що Права партія «Національний фронт», яка є однією з найбільш проросійських у Франції, зазнала тотальної поразки в першому турі виборів до Національних зборів (нижня палата парламенту) 11 червня. Про це свідчили підрахунки французької газети Le Figaro.