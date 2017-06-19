Мер Лондона назвав причини пожежі Grenfel Tower

Причиною страшної пожежі, яка призвела до знищення лондонської багатоповерхівки Grenfell Tower, стали «роки недбалості». Як інформує replyua.net з посиланням на ВВС-Україна, такої точки зору дотримується мер Лондона Садік Хан. Після відвідин поминальної служби за загиблими, мер сказав, що вважає пожежу національним лихом, і зараз потрібні заходи на національному рівні. Крім того, він підкреслив, що біди можна було уникнути.
Глава адміністрації лондонського району Кенсінгтон і Челсі, де власне сталася трагедія, сказав, що з середи місцева влада працює цілодобово. «Жоден місцевий орган влади не зміг би впоратися з цим», - додав Ніколас Пейджет-Браун і зазначив, що жителі району зіткнулися з «непідйомними викликами». В результаті пожежі багато сімей розорилися, а частина залишилася без даху над головою.
Як відомо, кількість загиблих в результаті масштабної пожежі у висотці Grenfell Tower в Лондоні збільшилася до 30 осіб. Таку інформацію минулої п’ятниці надали в Скотланд-Ярді, зазначивши, що в будівлі ще можуть бути знайдені тіла жертв катастрофи. Крім того, існують побоювання, що кількість згорілих під час пожежі людей може перевищити 60.