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Мер Лондона назвав причини пожежі Grenfel Tower

Мер Лондона назвав причини пожежі Grenfel Tower
Причиною страшної пожежі, яка призвела до знищення лондонської багатоповерхівки Grenfell Tower, стали «роки недбалості». Як інформує replyua.net з посиланням на ВВС-Україна, такої точки зору дотримується мер Лондона Садік Хан. Після відвідин поминальної служби за загиблими, мер сказав, що вважає пожежу національним лихом, і зараз потрібні заходи на національному рівні. Крім того, він підкреслив, що біди можна було уникнути.

Глава адміністрації лондонського району Кенсінгтон і Челсі, де власне сталася трагедія, сказав, що з середи місцева влада працює цілодобово. «Жоден місцевий орган влади не зміг би впоратися з цим», - додав Ніколас Пейджет-Браун і зазначив, що жителі району зіткнулися з «непідйомними викликами». В результаті пожежі багато сімей розорилися, а частина залишилася без даху над головою.

Як відомо, кількість загиблих в результаті масштабної пожежі у висотці Grenfell Tower в Лондоні збільшилася до 30 осіб. Таку інформацію минулої п’ятниці надали в Скотланд-Ярді, зазначивши, що в будівлі ще можуть бути знайдені тіла жертв катастрофи. Крім того, існують побоювання, що кількість згорілих під час пожежі людей може перевищити 60.
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