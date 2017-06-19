У Лондоні фургон врізався у натовп людей: є жертви і постраждалі

Під час наїзду автофургона на людей в Лондоні постраждали щонайменше десятеро осіб. Як інформує replyua.net, про це повідомляє телеканал Sky News,. «Кілька людей, які працювали на місці події, постраждали, одна людина заарештований», - йдеться в повідомленні поліції. Поліція також офіційно повідомила про одного загиблого. Фургон врізався в перехожих в районі Фінсбері-парк на півночі Лондона, передали британські ЗМІ.
Служба швидкої допомоги повідомляє, що з місця інциденту в лікарні були доставлені вісім чоловік. Як передає ВВС, мусульманська рада Великобританії в своєму офіційному «Твіттері» повідомила, що фургон врізався в натовп парафіян місцевої мечеті, які поверталися з вечірньої молитви. Глава ради Харун Рашид Хан в «Твіттері» написав, що водій навмисно наїхав на людей, які виходили з мечеті після вечірньої молитви в священний для мусульман місяць Рамадан.
Нагадаємо, що 3 червня поточного року у британській столиці стався терористичний акт, внаслідок якого загинули шестеро людей. Про це повідомив помічник комісара міської поліції Марк Роулі. За його словами, було ліквідовано трьох нападників. Крім того, поліцейські повідомили, що на зловмисників були надіті муляжі «поясів смертників», в яких не було вибухівки.