На польсько-литовському кордоні НАТО відпрацьовує «російське вторгнення»

Перші широкомасштабні оборонні навчання НАТО на кордоні Польщі та Литви проводять війська США та Великобританії. Про це інформує replyua.net з посиланням на Голос Америки.
НАТО відпрацьовує сценарій, згідно з яким Росія може спробувати відрізати країни Балтії від іншої частини західного альянсу. Ділянка кордону, вузький сухопутний прохід між Польщею і Литвою, відомий як Сувалкской коридор, складає 104 кілометри в довжину і проходить через поля, ліси і пагорби.
«Цей коридор дуже вразливий через своє географічне положення. Не можна сказати, що така атака неминуча, але якщо він буде перекритий, то три союзника на півночі будуть потенційно ізольовані від решти частини альянсу. Нам потрібно тренуватися, потрібно продемонструвати, що ми можемо підтримувати союзників, тримати цей коридор відкритим, підтримувати цей зв'язок », - заявив Reuters командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. Польща виступає за те, щоб і інші члени НАТО виділили свої сили для захисту уразливого Сувалкского коридору і стримування російської агресії. І хоча в навчаннях на цих вихідних брали участь півтори тисячі військовослужбовців, литовський командувач попереджає, що в разі реального конфлікту для захисту коридору потрібно буде більше сил.