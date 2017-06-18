У Туреччині побоюються терористичного нападу на консульство Росії

В зв’язку з рішенням місцевої влади, у Стамбулі посилили захист та охорону довкола будівлі дипломатичного представництва Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Ухваленню такого рішення турецькими посадовцями сприяла попередня заява представництва Сполучених Штатів Америки. У дипломатичному представництві США зауважили, що є всі підстави побоюватись нових терористичних актів, а тому у відомстві звернулися до громадян своєї країни, аби ті намагалися уникати місця в Стамбулі, де скупчується велика кількість людей. За даними генерального консульства США, небезпека загрожує таким бізнес-районам Стамбулу як Шишли і Медиджиєкей. Неподалік в цьому регіоні, на вулиці Істікляль, знаходиться консульство Російської Федерації. Наразі правоохоронці загородили будівлю дипломатичної установи Росії, а неподалік цілодобово чергує броньовий автомобіль з озброєними військовослужбовцями.
Крім того, влада Стамбулу наказала посилити контроль над транспортними вузлами європейської частини міста.