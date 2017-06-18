Партія Макрона перемагає в парламентських виборах

В неділю, 18 червня, пройшов другий тур виборів до Національних зборів Франції. Попередні результати екзит-полів вказують на те, що більшість голосів вдалося отримати партії новообраного президента Еммануеля Макрона «Республіка на марші!», інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
За різними прогнозами, партії Макрона дістанеться 395-425 місць з 577 наявних. Такі прогнози роблять фахівці компанії Elabe. За прогнозами інших компаній, партії Макрона та союзницькому «Демократичному руху» вдасться отримати 355 мандатів. Також припускають, що консервативна політсила «Республіканці» зможе направити до парламенту 125 депутатів, Соціалістична партія – 49, «Нескорена Франція» разом з комуністами – 30, а праворадикальна сила «Національний фронт» - 8 депутатів. Крім того, є інформація, що представниця останніх Марін Ле Пен виборола перемогу в одному з виборчих округів та вперше пройшла до французького парламенту.
Цьогорічні парламентські вибори у другому турі відзначились низькою явкою. Зокрема, на 17:00 офіційні представники зазначили, що проголосувати прийшли 35,3 % французів.