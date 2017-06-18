Пожежа у багатоповерхівці це результат багаторічної недбалості – мер Лондона

Міський голова британської столиці Садік Хан вважає, що масштабна пожежа у центрі Лондона є наслідком багаторічної недбалості, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Хан зауважив, що такій біді можна було зарадити. Він також наголосив, що трагедію в Grenfell Tower в центрі Лондона можна назвати національним лихом, що в свою чергу вимагає відповідних заходів на найвищому рівні. Щоправда очільник адміністрації району, де і трапилася пожежа, Ніколас Пейджет-Браун заявив, що ніякі місцеві органи влади не могли б впоратись з цим. Він також відмітив, що від середи, коли і трапилася пожежа, місцева влада продовжує цілодобово працювати.
Наразі кількасот мешканців 24-поверхового будинку залишилися без даху над головою. Офіційно підтверджено факт загибелі щонайменше 30 людей, 58 осіб вважають зниклими. Правоохоронці продовжують масштабну пошукову операцію, однак на даний момент існує нова загроза, що конструкції будівлі не витримають і вона просто завалиться. Це ставить під загрозу мешканців всього району, адже будівлі розташовані в районі дуже близько один від одного.