Триумф партии Макрона будет относительным, зато большинство в парламенте у него будет абсолютным, – эксперт

Во Франции проходит второй тур выборов в парламент Пятой Республики, проходящий при самой низкой явке за послевоенную историю. Как пишет у себя в Facebook известный политический эксперт Соломон Манн, ограничений по кворуму, насколько ему известно, во втором туре нет, потому и так ясно, что победит с подавляющим преимуществом политическая сила действующего президента Франции Эммануэля Макрона, суть вопроса только в отрыве от ближайших оппонентов.
«Как пишут журналисты с чисто французским юмором: «...триумф партии Макрона будет относительным, зато большинство в парламенте у него будет абсолютным...». Интересный феномен «усталости избирателя», когда люди настолько разочарованы в традиционных политиках и традиционных партиях, что готовы голосовать за кота в мешке, лишь бы кот этот не был сильно знакомым, очень напоминает Украину», – написал Соломон Манн.
Он добавляет, возможно, опыт Франции дает уроки и намеки украинцам, не верящим в себя и не понимающим что они могут взять в руки свою страну, так как народу уже по горло надоел творящийся в стране воровской беспредел.