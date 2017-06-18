Португальці продовжують потерпати від масштабної пожежі

Масштабна лісова пожежа в Португалії не припиняється й досі. За останніми даними, в результаті трагедії вже загинули 62 особи, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднив держсекретар з питань внутрішніх справ Португалії Хорхе Гомес. Чиновник зауважив, що 2 осіб померли в результаті аварії на дорозі, щоправда деталі ДТП не уточнюються. У зв’язку з останніми подіями в Португалії глава держави Марселу Ребелу ді Соза оголосив про 3-денний траур. Точні дані щодо масштабів руйнувань наразі відсутні.
У Європейському Союзі вже відреагували на пожежі, що охопили територію центральної Португалії. Христос Стиліанідес, який є європейським комісаром з питань гуманітарної допомоги та кризового управління, заявив, що Брюссель готовий допомогти країні в ці скрутні часи. Відомо, що у відповідь на запит уряду Португалії, було активовано Механізм цивільного захисту Євросоюзу, що має надати повітряні засоби боротьби з пожежами. В рамках цієї програми про готовність відправити відповідні засоби вже заявили представники Франції, Іспанії та Німеччини.