Сили НАТО провели навчання за сценарієм російської агресії

Військові сили Північноатлантичного альянсу провели перші широкомасштабні тренування на польсько-литовському кордоні за сценарієм ймовірного вторгнення військ Російської Федерації, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
До навчань були залучені війська США та Великобританії. Сценарій передбачав розробити і випробувати на практиці сили Альянсу за можливої спроби Росії відрізати Балтійські країни від інших союзних держав НАТО. Відомо, що та ділянка кордону, що і несе в собі небезпеку, проходить через сільськогосподарські землі, ліси та пагорби і в разі захоплення цієї ділянки силами Російської Федерації, Естонія, Латвія та Литва будуть відрізані від інших держав НАТО. Командувач сил США в Європі Бен Ходжес зауважив, що ця територія є вразливою через власну географію. Саме тому, за словами американського головнокомандувача, сили НАТО мають продовжувати тренування, аби продемонструвати, що Альянс готовий підтримати союзні держави.
Варто відмітити, що останні 2 дні у Східній Європі тривають масштабні навчання за участі військових з США, Великобританії, Польщі, Хорватії та Литви, які активно відпрацьовують захист потенційних точок в регіоні.