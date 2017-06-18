Більше половини британців хочуть повторний референдум щодо Brexit – соцопитування

Соціологічний центр Survation провів опитування, результати якого показали, що 53 % громадян Сполученого Королівства виступають за те, щоб був проведений другий повторний референдум з приводу виходу країни з Європейського Союзу, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
При цьому 47 % британців є противниками цієї ідеї. Слід відмітити, що це вже не вперше проводиться опитування з цього питання. Зокрема, результати аналогічного дослідження в квітні поточного року показали, що противниками повторного референдуму тоді були 54 %. Крім того, останнє опитування показало, що в суспільстві зменшується кількість прихильників так званої політики «жорсткого брекзиту». Лише 35 % серед опитаних громадян погодились з твердженням очільниці уряду Терези Мей щодо того, що «ліпше не мати ніяк угод, ніж погані угоди». Опитування було проведено протягом 16-17 червня, учасниками якого виступили понад 1000 осіб.
Варто нагадати, що офіційні переговори щодо виходу Великобританії з ЄС розпочнуть з понеділка, 19 червня, в Брюсселі.