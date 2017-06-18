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Британці хочуть повторного референдуму щодо Brexit

Британці хочуть повторного референдуму щодо Brexit
Більшість жителів Великобританії хотіли б проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу. Як інформує replyua.net, про це свідчать дані опитування центру Survation. Так, 53% респондентів виступили за проведення референдуму, на якому б мало вирішуватися питання прийняття або неприйняття умов остаточної угоди по Brexit, а 47% опитаних проти цієї ідеї.

Варто зазначити, що під час проведення аналогічного опитування в квітні 54% британців заявили, що не підтримують ідею подібного референдуму. Крім того, опитування показало зростання в британському суспільстві опозиції так званого «жорсткого Brexit». Зараз тільки 35% опитаних згодні з твердженням прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей про те, що «відсутність угоди краще поганої угоди». Опитування проводилося з 16 по 17 червня, в ньому взяли участь 1005 осіб.

Раніше президент Європарламенту Антоніо Таяні заявив, що Велику Британію, яка почала процес виходу з Євросоюзу, з радістю приймуть назад, якщо на виборах в парламент британці змінять своє рішення. Таким чином він заперечив британському прем'єр-міністру Терезі Мей, яка заявила, що після того як задіяна стаття 50 Лісабонської угоди, яка регламентує початок вихід з ЄС, «шляху назад немає».
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