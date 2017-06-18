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Наступного року королева Великобританії не зможе виступити із тронною промовою

Наступного року королева Великобританії не зможе виступити із тронною промовою
У 2018 році королева не зможе відкрити нову сесію британського парламенту традиційної тронною промовою. Про це заявив уряд Великобританії, передає replyua.net з посиланням на ВВС.

Як повідомила голова палати громад Андреа Ліндсі, в зв'язку з майбутнім процесом виходу країни зі складу ЄС наступна парламентська сесія триватиме два роки, а не один, як зазвичай. Такий незвичайний крок, на думку парламентаріїв, дасть їм достатньо часу для скрупульозної роботи над необхідними законопроектами в рамках Brexit. Андреа Ліндсей підкреслила, що процес виходу Британії з Євросоюзу почнеться з прийняття акта про скасування угод з ЄС, який в Британії називають «Великий Акт скасування».

«Ми постараємося прийти до максимально широкого консенсусу в тому, що стосується наших планів по« брексіту », і для цього парламенту надається максимальний, дворічний термін роботи, який дозволить ретельно опрацювати всі деталі», - сказала глава палати громад. Крім того, уряд має намір представити на суд парламенту програму внутрішніх реформ в країні, мета яких - усунути існуючу соціальну несправедливість в британському суспільстві. Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін тим часом заявив, що нинішній уряд не здатен домогтися для країни хороших умов виходу з ЄС. У колонці в газеті Sunday Mirror він написав, що якщо прем'єр-міністр не зможе домогтися підтримки парламенту, то його партія готова замінити консерваторів при владі.
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