Понад 50 осіб постраждали через зіткнення корабля з пірсом в Італії

У порту на італійському острові Іскья внаслідок зіткнення корабля з причалом постраждали 55 осіб. Як передає replyua.net, про це повідомляє агентство ANSA. Відзначається, що пасажири корабля приватної компанії Medmar отримали «незначні травми», переважно синці, забиті місця і садна. Всіх постраждалих доставили в лікарню. Один із співрозмовників агентства повідомив, що в момент зіткнення корабля з пірсом пасажири готувалися до виходу і не змогли втриматися на ногах.
Одна із пасажирок повідомила, що під час наближення до порту судно не сповільнило темп руху. «Було нескладно зрозуміти, що корабель зіткнеться з пірсом», - цитує агентство її слова. Вона також додала, що на судні в момент зіткнення була паніка. Зараз на кораблі проводяться необхідні перевірки.
Як відомо, 17 червня, біля берегів Японії есмінець ВМС США «Фіцджеральд» зіткнувся з контейнерним судном «ASX Crystal», яке ходить по прапором Філіппін. У ВМС США повідомили, що есмінець «Фіцджеральд» зіткнувся з торговим судном приблизно о 2:30 ранку за місцевим часом, в 56 морських милях від японського міста Йокосука. Відзначається, що три людини на борту есмінця отримали поранення, в тому числі командир корабля. Ще сім американських моряків пропали, їх шукають. На борту філіппінського торгового судна знаходилися 20 членів екіпажу, ніхто не постраждав.