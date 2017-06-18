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Масштабный пожар в Португалии: несколько десятков человек погибли

Масштабный пожар в Португалии: несколько десятков человек погибли
В эти дни Португалия оказалась охваченной масштабными лесными пожарами, в результате чего в ночь на сегодня погибли не менее двадцати пяти человек. Как передает replyua.net со ссылкой на The Irish Times, соответствующую информацию предоставил Хорхе Гомес, представляющий Министерство внутренних дел Португалии. С его слов, шестнадцать человек сгорели непосредственно в своих автомобилях на автотрассе между населенными пунктами Фигейеро-ду Виньос и Кастаньеира-де-Пера. В то же время, еще три человека в городе Фигейеро-ду-Виньос задохнулись дымом.

В интервью корреспондентам ВВС глава португальского правительства Антонио Косту заявил, что жители его страны стали свидетелями весьма трагических событий. «Пока известно о смертях двадцати четырех человек, но эти цифры могут быть не окончательными», - сказал Косту.

Напомним, что в среду, 14 июня, на западе столицы Великобритании в доме Grenfell Tower возник крупный пожар – пламя огня полностью охватило все двадцать четыре этажа. В настоящее время известно о нескольких десятках погибших и пропавших без вести.
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