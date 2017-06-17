Лондонські активісти вимагають відставки прем’єр-міністра

У британській столиці зібралися більше тисяч активістів, які вимагають, аби керівниця уряду Тереза Мей пішла у відставку, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Протестувальники прийшли сьогодні, 17 червня, до резиденції Терези Мей, закидаючи їй звинувачення в неадекватній реакції на події довкола масштабної пожежі багатоповерхового будинку у центрі Лондона. Багато хто з присутніх на акції дуже розлючені. В той час в будівлі резиденції проходить зустріч очільниці уряду Терези Сей з представниками волонтерських груп, родичами загиблих та жителями постраждалої від пожежі будівлі. Слід відмітити, що Терезу Мей різко критикували за те, що вона протягом 3 днів не мала особистих зустрічей з потерпілими, а зустріч, яка відбулася в п’ятницю, 16 червня, закінчилася вигуками «ганьба» на адресу прем’єр-міністра Великобританії.
Варто нагадати, що повідомлення про масові протести у Лондоні з’являлися і раніше. Зокрема, в п’ятницю активісти увірвалися до адміністративної будівлі, де між ними та охоронцями почалася сутичка. Мітингувальники впевнені, такої кількості жертв можна було б уникнути, якби не непродумана економія посадовців, які декілька років тому зекономили на теплоізоляційних панелях. Наразі відомо про офіційно визнаних загиблими 30 осіб і ще 70 залишаються безвісти зниклими.