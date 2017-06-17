валюта
СпецтемаДонік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу

Берлін погрожує Вашингтону через нові антиросійські санкції

Берлін погрожує Вашингтону через нові антиросійські санкції
Німеччина пригрозила у відповідь заходами Сполученим Штатам, якщо нові санкції проти Росії в кінцевому підсумку зашкодять німецьким компаніям, передає replyua.net з посиланням на Reuters. У законопроекті Сенату, схваленому в четвер, йдеться про санкції щодо суб'єктів, які надають матеріальну підтримку Росії в будівництві трубопроводів для експорту енергії. У Берліні побоюються, що санкції можуть призвести до штрафів проти німецьких і європейських фірм, що беруть участь в проекті Nord Stream 2 з будівництва трубопроводу для російського газу через Балтику.

Серед європейських компаній, які беруть участь в проекті, - німецька нафтогазова група Wintershall, німецька енергетична торгова компанія Uniper, Royal Dutch Shell, австрійська OMV і французька компанія Engie.

Прес-секретар канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт описав законопроект Сенату як «своєрідний крок«. За його словами, «дивно», що санкції, спрямовані на те, щоб покарати Росію за передбачуване втручання у вибори в США, також можуть спровокувати санкції проти європейських компаній. «Цього не повинно бути», - сказав прес-секретар Зайберт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Социолог: вы думаете, что Соловьев – телеведущий, Михалков – кинорежиссер, Кобзон – певец, Винокур – актер? Вы глубоко ошибаетесь

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
16 июн 2017
20886

Социолог: вы думаете, что Соловьев – телеведущий, Михалков – кинорежиссер, Кобзон – певец, Винокур – актер? Вы глубоко ошибаетесь

Известный российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook пишет о том, что на днях прошла информация о том, что частный бизнес пропагандиста Соловьева кормится с многомиллионных

16 июн 2017
8490

ЗМІ розповіли історію бійця АТО, який покінчив життя самогубством в метро Києва

Молодого чоловіка, який покінчив життя самогубством на станції метро «Академмістечко» в Києві, звали Микола Сидорчук, він був офіцером Збройних сил України і пройшов АТО на Донбасі. Як передає

16 июн 2017
5690

Российский блогер: ошибаются те, кто думает, что россияне уже «приросли» к Крыму, вернуть его не составит труда

Популярный российский оппозиционный блогер Павел Шехтман на своей странице в Facebook пишет о том, что многие россияне не верят в неизбежную отдачу Крыма после Путина. Некоторые пользователи соцсетей

16 июн 2017
3537

Остання радянська спадщина: у Канаді говорять про скасування віз для України

Можливо, після скасування віз для в’їзду до Шенгенської зони, для українців відкриються двері і до Канади, - про це новинний портал replyua.net повідомляє, послуговуючись матеріалами видання

16 июн 2017
3465

Шендерович про Путіна: старий пошляк не викликає ніяких емоцій крім блювотного рефлексу

Російський сатирик та публіцист Віктор Шендерович на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу путінського «спілкування з народом», - про це повідомляє інформаційний портал

Последние новости

Командувач Нацгвардії: Для припинення війни на Донбасі достатньо лише перекрити кордон

У військкоматі Криму від призовника вимагають змінити віру

Онищенка позбавили можливості користуватися двома газовими родовищами

Влада Києва пояснила двократне зростання квартплати підвищенням доходів киян

Президент України підписав скасування «закону Савченко»

Влада Чернігова хоче давати звання почесного громадянина міста за 2 мільйони євро

Через бойові дії на Донбасі без води можуть залишитися 750 тисяч дітей – UNICEF

«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

«Нам вас не понять»: блогер пояснил россиянам, почему на них лежит ответственность за войну

Ситуація в зоні АТО: один український військовий загнув, троє отримали поранення

Теплая погода в сопровождении гроз: синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни

Украинский продюсер предложил лишить Ивана Дорна гражданства

Осенью ожидается представление «Плана Маршалла» по Украине

В Киеве состоится важное событие по безопасности в Украине при участии НАТО

Блогер: я вкрадчивий такий бандерівець. Люблю свою країну, мову, але я хитрий, що капєц

«Кубі не звикати»: в МЗС Росії нагадали про «непередбачуваність» США

СБУ затримала мешканця Павлограду, який розповідав про можливість користування російськими соцмережами

Демографічна ситуація в Україні: кількість народжених на 42 людини менше, ніж померлих

Журналістка: в нас є чимало заробітчан, бажаючих сходити на платний мітинг – хоч за дикобраза, хоч за добро-бобро

Трамп вирішив скасувати відносини з Кубою, які досягнув Обама

 Новости за день