Берлін погрожує Вашингтону через нові антиросійські санкції

Німеччина пригрозила у відповідь заходами Сполученим Штатам, якщо нові санкції проти Росії в кінцевому підсумку зашкодять німецьким компаніям, передає replyua.net з посиланням на Reuters. У законопроекті Сенату, схваленому в четвер, йдеться про санкції щодо суб'єктів, які надають матеріальну підтримку Росії в будівництві трубопроводів для експорту енергії. У Берліні побоюються, що санкції можуть призвести до штрафів проти німецьких і європейських фірм, що беруть участь в проекті Nord Stream 2 з будівництва трубопроводу для російського газу через Балтику.
Серед європейських компаній, які беруть участь в проекті, - німецька нафтогазова група Wintershall, німецька енергетична торгова компанія Uniper, Royal Dutch Shell, австрійська OMV і французька компанія Engie.
Прес-секретар канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт описав законопроект Сенату як «своєрідний крок«. За його словами, «дивно», що санкції, спрямовані на те, щоб покарати Росію за передбачуване втручання у вибори в США, також можуть спровокувати санкції проти європейських компаній. «Цього не повинно бути», - сказав прес-секретар Зайберт.