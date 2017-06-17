Лондон охопили масові протести після великої пожежі

Після того, як в багатоповерховому будинку у центрі Лондона трапилася масштабна пожежа, яка забрала життя щонайменше 30 осіб, в столиці Сполученого Королівства пройшли багатотисячні акції протесту проти політики британської влади, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Демонстранти в п’ятницю, 16 червня, увірвались до адмінбудівлі району Кенсінгтон та Челсі, заявляючи, що представники влади винні в смерті десятків людей. В результаті цього між активістами та працівниками охоронної служби виникли сутички. Однак згодом мітингувальники покинули будівлю. Не минулося без акцій протесті і в урядовому кварталі. Демонстранти прийшли до вулиці, на якій розташована резиденція керівниці уряду Терези Мей, вимагаючи, аби прем’єр-міністр пішла у відставку.
Активісти вимагають, аби було проведене повне справедливе розслідування. Вони також впевненні, що причина трагедії та великої кількості жертв внаслідок пожежі полягає саме в непродуманій економії посадовців під час ремонту споруди декілька років тому. Тоді було використано дешеві не вогнетривкі матеріали, які коштували, за даними журналістів, всього на 2 фунти стерлінгів дешевше за 1 теплоізоляційну панель, ніж ті, які могли не призвести до такої масштабної пожежі. За останніми даними, відомо вже про 30 загиблих, ще 70 осіб залишаються безвісти зниклими, однак рятувальники вже не мають надій знайти когось з жителів будинку живими під завалами будівлі.