США мають координувати з Європою нові санкції проти Росії – Франція

У французькому Міністерстві закордонних справ заявили, що Сполучені Штати Америки мають координувати з представниками Європи власну санкційну політику щодо Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
У МЗС Франції наголосили, що Вашингтон має проводити переговори з європейськими державами та союзниками по Великій сімці в тих питаннях, які стосуються безпеки та європейської економічної політики. Крім того, раніше рішення США запровадити нові санкційні обмеження проти російських фізичних та юридичних осіб розкритикували австрійський канцлер Крістіан Керні та німецький керівник міністерства закордонних справ Зігмар Габріель. Вони побоюються, що відповідні обмеження матимуть негативні наслідки для європейських компаній, що задіяні в енергетичному проекті Росії «Північний потік – 2».
Варто нагадати, що днем раніше у американському Сенаті ухвалили санкції проти Російської Федерації. Щоправда президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп володіє правом послабити це рішення, але невідомо, чи він скористається цим правом.