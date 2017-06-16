Директора школи в Латвії оштрафували за звернення російською мовою

Співробітниками Центру державної мови Латвії було складено протокол на директора однієї з шкіл міста Лієпаяза те, що той під час урочистостей з нагоди випускного учнів 9 класу виступив з промовою російською мовою, не забезпечивши переклад державною латиською мовою, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднила керівниця регіонального підрозділу Центру державної мови Сарма Павулена. Вона зазначила, що представники Центру провели в цьому році перевірки в 16 навчальних закладах Латвії, в 5 з яких було виявлено порушення у вигляді незабезпечення перекладу інформації на державну мову. Директор Валерій Епіскопосов визнав власне порушення і пообіцяв, що надалі такого не буде.
Слід відмітити, що у Латвії визнано державною мовою лише одну – латиську. Однак на території держави проживає багато російськомовних громадян. У 2000 році в країні почав діяти закон про статус державної мови, згідно з яким всі публічні заходи мають відбуватися або державній мові, або організатори мають забезпечити переклад на латиську. В разі порушення юридичної норми, сторонам загрожує штраф.