У Великобританії звинуватили корейських хакерів у розповсюдженні вірусу Wannacry

Поширення вірусу-вимагача WannaCry, який заразив комп'ютери в більш ніж 150 країнах світу, відбувалося з КНДР, передає replyua.net. До кібератаки причетні північнокорейські хакери з пов'язаного з урядом угруповання Lazarus. Відповідну інформацію надали джерела в національному Центрі кібербезпеки (NCSC), який очолює міжнародне розслідування, повідомляє BBC. У «Лабораторії Касперського» і Symantec раніше також заявляли, що за атакою могла стояти саме це угруповання.
Кілька днів раніше заяву про те, що за травневої атакою стояли хакери з Lazarus, зробили американські спецслужби. Віднині це угруповання є головним підозрюваним в міжнародному розслідуванні, яке очолюють британські експерти. Угруповання Lazarus, також відома під назвами Hidden Cobra і Guradians of the Peace, досить відома. На Заході вважають, що вона пов'язана з кіберпідрозділи північнокорейської розвідки, відомим як Bureau 121.
У 2015 році перебіжчик з КНДР, професор інформатики Кім Хен Кван в бесіді з ВВС розповів про Bureau 121. За його словами, в підрозділі служать близько шести тисяч «військових хакерів», серед їхніх завдань – здійснення атак на інфраструктурні об'єкти - лінії зв'язку та комунікаційні супутники.