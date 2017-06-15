валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

У Брюсселі та Лондоні визначились з датою початку переговорів щодо Brexit

У Брюсселі та Лондоні визначились з датою початку переговорів щодо Brexit
Представники Великобританії та Європейського Союзу визначились, коли розпочнуться офіційні переговори щодо виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Члени уряду Великобританії та представники Європейської комісії почнуть перемовини 19 червня в Брюсселі. Згоди щодо цього питання сьогодні, 15 червня, вдалося досягти британському міністру з питань брекзиту Давіду Девісу з членом Єврокомісії, який представляє ЄС на переговорах, Мішелем Барньє. Сторони наголосили, що переговори відбудуться за попередньо узгодженим планом. Передбачено, що переговорний процес буде включати в себе два окремі етапів. Зокрема, першочерговими нагальними темами під час переговорів має стати питання фінансових зобов’язань сторін та прав, які матимуть громадяни ЄС на території Великобританії після виходу останньої з Євросоюзу. Лише після цього у Брюсселі налаштовані обговорювати майбутні відносини та можливості укладання нової торговельної угоди.

Варто нагадати, що в Лондоні виступають різко проти сплати британською стороною будь-яких рахунків і в Лондоні навіть йшла мова про отримання з Європейського інвестиційного банку попередніх вкладів Сполученого Королівства.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
15 июн 2017
13416

Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу

Український волонтер та відомий блогер Роман Донік на персональній сторінці в Фейсбук поділився несподіваною новиною, яка може повністю змінити хід війни на Донбасі, - про це повідомляє інформаційний

15 июн 2017
9098

Военная журналистка: освобождение Донбасса – это штурм и зачистка, другого ничего не дано

Украинский журналист и блогер Елена Белозерская на своей странице в Facebook пишет о том, что освобождение – это штурм и зачистка. В случае введения военного положения сделать это реально, хотя

15 июн 2017
7711

Военный эксперт пояснил, почему Россия не победит Украину, даже разгромив ВСУ

В интервью журналистам «Апострофа» Константин Машовец, являющийся координатором группы «Информационное сопротивление», выразил мнение, что российские войска не смогут одержать победу даже в случае

Последние новости

Слава Рабинович про Росію: Ми знаходимось на порозі палацового перевороту

У Сенаті США погодили санкції проти Росії та Ірану

Кількість порушень режиму тиші на Донбасі різко зросла – ОБСЄ

Блогер пояснив яка доля чекає на біженців з РФ

Апеляцій суд скасував заборону на перевезення речей з Кримського півострова

У МОН розповіли про перспективи використання електронних підручників в українських школах

Розрив шаблону: незручні питання на путінській прямій лінії

У Брюсселі та Лондоні визначились з датою початку переговорів щодо Brexit

Блогер: «Українська правда» заклик миритися почала з брехні та маніпуляцій

Миф о том, что донецкие своих не бросают опять дал трещину, – блогер

Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу

СБУ пропонує карати за російську пропаганду

Блогер пояснив, чому для Путіна Медведчук - націоналіст

З Києва почне ходити «потяг 5 столиць»

Смерть жанру – політолог про пряму лінію Путіна

В Україні почали працювати поліцейські детективи

Науковці знайшли раніше втрачене восьме диво світу

Санкціями США передбачалася зупинка «Північного потоку – 2», однак його встигли профінансувати

Експерт спрогнозував можливі домовленості Порошенко і Трампа

Тіллерсон зробив дуже небезпечну заяву про альтернативу Мінським домовленостям – WSJ

 Новости за день