У Брюсселі та Лондоні визначились з датою початку переговорів щодо Brexit

Представники Великобританії та Європейського Союзу визначились, коли розпочнуться офіційні переговори щодо виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Члени уряду Великобританії та представники Європейської комісії почнуть перемовини 19 червня в Брюсселі. Згоди щодо цього питання сьогодні, 15 червня, вдалося досягти британському міністру з питань брекзиту Давіду Девісу з членом Єврокомісії, який представляє ЄС на переговорах, Мішелем Барньє. Сторони наголосили, що переговори відбудуться за попередньо узгодженим планом. Передбачено, що переговорний процес буде включати в себе два окремі етапів. Зокрема, першочерговими нагальними темами під час переговорів має стати питання фінансових зобов’язань сторін та прав, які матимуть громадяни ЄС на території Великобританії після виходу останньої з Євросоюзу. Лише після цього у Брюсселі налаштовані обговорювати майбутні відносини та можливості укладання нової торговельної угоди.
Варто нагадати, що в Лондоні виступають різко проти сплати британською стороною будь-яких рахунків і в Лондоні навіть йшла мова про отримання з Європейського інвестиційного банку попередніх вкладів Сполученого Королівства.