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Австрія та Німеччина засудили нові санкції США проти Росії

Австрія та Німеччина засудили нові санкції США проти Росії
Австрійський канцлер Крістіан Керні та очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель засудили рішення Вашингтону посили санкційні обмеження проти Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Посадовці відмітили, що вони не підтримують рішення Сенату США та вважають, що вони матимуть негативний економічний ефект для компаній енергетичної сфери Австрії та Німеччини. Габріель та Керні вважають, що політичні санкційні обмеження не варто пов’язувати з інтересами зі сфери економіки. Зокрема, мова йде про енергетичні компанії, які задіяні в проекті Російської Федерації «Північний потік 2». Представники Австрії та Німеччини наголосили, що американські штрафи, які торкнуться австрійських, німецьких та інших компаній Європи, призведуть до нового та негативного виміру відносин між Сполученими Штатами Америки та Європою.

Варто нагадати, що днем раніше американський Сенат прийняв рішення про запровадження нових санкцій, під дію яких потраплять російські чиновники та бізнес.
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