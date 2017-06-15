валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

У ЄС продовжили антиросійські санкції

У ЄС продовжили антиросійські санкції
У Європейському союзі досягли консенсусу щодо продовження санкцій проти Росії. Як інформує replyua.net, про це під час спільного брифінгу в Києві з главами МЗС України та Швеції заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус. «Ми дійсно обговорювали це питання і не один раз, і, звичайно, у нас є повний консенсус щодо продовження санкцій в тому вигляді, в якому вони існують: економічні санкції, індивідуальні санкції, санкції щодо Криму», - сказав глава литовської дипломатії. Лінкявічус також зазначив, що окремої зустрічі на тему продовження санкцій не було, але відбувся обмін думками, за результатами якого він може стверджувати, що в опитуванні продовження санкцій проти РФ є консенсус.

Разом з цим, міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом зазначила, що Швеція, як і Литва, залишається прихильником посилення санкцій проти РФ через невиконання останньою мінських угод. «Я не вважаю, що зараз реалістично в короткостроковій перспективі отримати згоду від усіх країн-членів з приводу посилення цих санкцій. Литва і Швеція - ми на передовій того, щоб це зробити. Ми «за», - наголосила Вальстрьом на спільному брифінгу.

Як повідомлялося раніше, Європейський суд юстиції загальної юрисдикції відмовив у скасуванні санкцій російському журналісту Дмитру Кисельову.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
9737

Блогер: так низько Росію ще не опускали

Блогер Сергій Стебліненко дав кілька коментарів з приводу запровадження Сполученими Штатами Америки нового розширеного пакету фінансових санкцій проти Російської Федерації, - про це новинний портал

14 июн 2017
8970

Дипломат: впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США

Известный украинский блогер и дипломат Богдан Яременко на своей странице в Facebook пишет о том, что впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США. Почему хитрым

Последние новости

З Києва почне ходити «потяг 5 столиць»

Смерть жанру – політолог про пряму лінію Путіна

В Україні почали працювати поліцейські детективи

Науковці знайшли раніше втрачене восьме диво світу

Санкціями США передбачалася зупинка «Північного потоку – 2», однак його встигли профінансувати

Експерт спрогнозував можливі домовленості Порошенко і Трампа

Тіллерсон зробив дуже небезпечну заяву про альтернативу Мінським домовленостям – WSJ

Австрія та Німеччина засудили нові санкції США проти Росії

Муждабаєв: українцям і росіянам не зрозуміти одне одного

Раздіховський: Путіну набридла гра у війну, він вирішив забути про «Л/ДНР»

Чорновол стверджує, що підозрюваного у її побитті вбили в СІЗО

В ОУН відповіли на слова Путіна про батька Медведчука

Афанасьєв: Росія тепер остаточно дно

Роумінг та вартість навчання: у МЗС анонсували теми наступних переговорів з ЄС

В Укрзалізниці виділили 100 млн. грн. для придбання неякісних запчастин

Політолог розкрив важливі факти про зустріч Порошенка і Трампа

Це найбільше в американській історії «полювання на відьом» - Трамп

У ЄС продовжили антиросійські санкції

Політолог визначив основні цілі зустрічі Порошенка з Трампом

Луценко похвалися, що повернув в Україну півмільйона доларів

 Новости за день