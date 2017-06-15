У ЄС продовжили антиросійські санкції

У Європейському союзі досягли консенсусу щодо продовження санкцій проти Росії. Як інформує replyua.net, про це під час спільного брифінгу в Києві з главами МЗС України та Швеції заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус. «Ми дійсно обговорювали це питання і не один раз, і, звичайно, у нас є повний консенсус щодо продовження санкцій в тому вигляді, в якому вони існують: економічні санкції, індивідуальні санкції, санкції щодо Криму», - сказав глава литовської дипломатії. Лінкявічус також зазначив, що окремої зустрічі на тему продовження санкцій не було, але відбувся обмін думками, за результатами якого він може стверджувати, що в опитуванні продовження санкцій проти РФ є консенсус.
Разом з цим, міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом зазначила, що Швеція, як і Литва, залишається прихильником посилення санкцій проти РФ через невиконання останньою мінських угод. «Я не вважаю, що зараз реалістично в короткостроковій перспективі отримати згоду від усіх країн-членів з приводу посилення цих санкцій. Литва і Швеція - ми на передовій того, щоб це зробити. Ми «за», - наголосила Вальстрьом на спільному брифінгу.
Як повідомлялося раніше, Європейський суд юстиції загальної юрисдикції відмовив у скасуванні санкцій російському журналісту Дмитру Кисельову.