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Блогер: варто було назвати себе другом Росії, як відразу опиняєшся на лаві підсудних

Блогер: варто було назвати себе другом Росії, як відразу опиняєшся на лаві підсудних
Блогер Сергій Стебліненко дав кілька коментарів з приводу найсвіжішої новини з Європейського парламента – позбавлення Марін Ле Пен депутатського імунітету, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів персональної сторінки оглядача в Фейсбук.

Так, сьогодні, п’ятнадцятого червня 2017 року, депутати Європейського парламенту проголосували за позбавлення своєї колеги Марін Ле Пен депутатського імунітету. Таким чином євро парламентарі прореагували на запит французьких правоохоронних органів – їх неодноразові запрошення з’явитись на допит лідерка «Народного Фронту» ігнорувала, посилаючись на депутатський імунітет. Коментуючи цю подію, Стебліненко згадує давнє правило: скажи, хто твій друг, і я скажу хто ти. І щойно Ле Пен назвала своїм другом Росію, як практично опинилась на лаві підсудних. Навряд чи це збіг, – іронізує блогер.

Нагадаємо, Марін Ле Пен у травні поточного року поступилась у другому турі виборів нинішньому президенту Франції Емануелю Макрону зі значним відривом. У червні цього року її політична сила потерпіла гучну поразку і на парламентських виборах. У рамках кримінального провадження, розпочатого ще до початку президентської кампанії, Ле Пен звинувачують у фінансових махінаціях.
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