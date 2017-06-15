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Подругу Путіна в Європарламенті позбавили депутатського мандату

Подругу Путіна в Європарламенті позбавили депутатського мандату
Марін Ле Пен, лідера партії «Національний фронт», позбавили депутатського імунітету. За відповідне рішення проголосували на пленарній сесії Європейського парламенту в Страсбурзі, передає replyua.net.

Тим самим Європарламент відповів на вимогу французьких суддів, які підозрюють європейського депутата від Франції в тому, що вона оплачувала винагородою Європарламенту помічників, які насправді працювали для партії «Національний фронт». Ле Пен, посилаючись на свій депутатський імунітет, ігнорувала повістки французьких правоохоронних органів з'явитися для допиту.

Раніше в Інтернеті з'явилося відео, на якому лідер «Національного фронту», кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен танцює після поразки у другому турі виборів. Відео знято в передвиборному штабі Марін Ле Пен. Тим часом, засновник французької партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен в ефірі радіо РТЛ заявив, що поразка Марін Ле Пен на президентських виборах відбулося через її позицію щодо виходу із зони євро і Європейського союзу. «Я думаю, ми повинні поговорити з Францією про реальні проблеми, демографічні проблеми, проблеми масової імміграції, - сказав він.
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