Трагедія у Франції: чоловік убив дружину, прив’язавши її до рейок потягу та покінчив життя самогубством

У Франції чоловік убив дружину, прив'язавши її скотчем до рейок перед самим поїздом, після чого покінчив життя самогубством. Як передає replyua.net, про це пише газета Parisien. Інцидент зі швидкісним поїздом Париж-Нант стався в департаменті Ер і Луара в ніч на понеділок, але причина стала відома через кілька днів.
Прибулі до місця події співробітники правоохоронних органів виявили тіло жінки, розрубане поїздом на шматки. Її ноги були скотчем прив'язані до рейок, на її руках також залишилися сліди клейкої стрічки. Неподалік було виявлено друге тіло - чоловіка. Поруч з рейками на паркові стояла машина, яка дозволила швидко встановити особи жертв.
Загиблими виявилися 34-річна жінка на ім'я Емілі та її з7-річний чоловік Гійом. Пара була одружена близько двох років, у них було четверо дітей - троє від перших шлюбів та спільна однорічна дитина. На момент смерті вони жили окремо. Повідомляється, що Гійом страждав від тривалої важкої депресії, три роки останнім року він був безробітним. Близько третьої години ранку він зателефонував дідусеві своїх дітей з проханням доглянути за ними. Потім він забрав дружину з її будинку. Слідчі встановлюють, як йому вдалося умовити її сісти в машину.