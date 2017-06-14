Сегодня произойдет знаковое событие в истории Евросоюза: пост премьер-министра члена ЕС Ирландии займет открытый гей – Лео Варадкар настоящее лицо обновленного ЕС – сын ирландки и индийца, гей и основное действующее лицо принятого в 2015 году закона об однополых браках. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
По его словам, Варадкар уже обозначил свои ориентиры: премьер Канады Трюдо и президент Франции Макрон для него примеры для подражания. Своим заявлением о поддержке однополых браков Варадкар закрепил за собой репутацию прямолинейного человека – качество, которое обычно не столь свойственно политикам.
Как пишет Манн, Ирландия – страна весьма противоречивой экономики, которая в свое время первой рухнула, когда сдулся «европейский пузырь», однако страна накушалась новых вливаний «количественного смягчения» и теперь довольно уверенно стоит на плаву. «Понаблюдаем каковы будут успехи Варадкара в управлении страной. Между тем британская партия Северной Ирландии требует закрыть границу с Ирландией и это будет весьма нелегко выполнить премьеру Великобритании Терезе Мэй», – прокомментировал Соломон Манн.