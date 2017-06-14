Красотка и президент Хорватии госпожа Колинда готовит Путину, с его точки зрения, непристойные вещи

Премьер Украины Владимир Гройсман вчера был с официальным визитом в Хорватии в частности, по вопросу газового коридора Хорватия-Венгрия-Украина от хорватского LNG-терминала. Как сообщает на своей странице в Facebook политолог Алексей Голобуцкий, кроме этого приятного и полезного момента там были переговоры и о более глобальных вещах.
Как пишет политолог, вот этот газовый коридор – только часть пакета инициатив президента Хорватии Грабар-Китарович, той самой фигуристой красотки Колинды, кто помнит пляжные фотки. Госпожа Колинда задумала вовсе уж непристойное с точки зрения президента РФ Путина и его «староевропейских содержанов»: сформировать полноценную Центральноевропейскую вертикаль сотрудничества по оси «Адриатика-алтика-Черное море», то есть, проект более масштабный, чем «Балточерноморье». По мнению Алексея Голобуцкого, амбициозный проект, получается, будет наиболее масштабным из всех существующих: та же Вышеградская группа будет только одной из составляющих и Украина получит еще один вектор притяжения к Европе, к нашему традиционному дому, - и еще один «вектор оттягивания» от «русского мира».
«В переговорах Гройсмана стоит оценить хотя бы такой момент: речь идет об объединении газотранспортных систем Хорватии, Венгрии и Украины. Лицо главы «Газпрома» Миллера просто обязано отражать лицо Азарова от его «дырявых трусов» и нашего безвиза. В общем, хороший визит, полезный», – резюмировал политолог.