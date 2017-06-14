У Лондоні 200 пожежників намагаються загасити вогонь у 27-плверзовому будинку

У західній частині Лондона горить багатоквартирний житловий будинок, інформує replyua.net. До будівлі Grenfell Tower в лондонському районі Північний Кенсінгтон було відправлено близько чотирьох десятків пожежних машин та дві сотні пожежників, яким наразі не вдається впоратися з вогнем, повідомляє ВВС. За даними лондонської пожежної охорони, вогнем охоплена площа з другого по 27-й поверхи будівлі.
Лондонська поліція заявляє, що внаслідок інциденту постраждали дві людини, проте деякі ЗМІ передають, що постраждалих може бути більше. Поліцейські встановили кордони і намагається відтіснити натовп спостерігають через загрозу руйнування будівлі. «Ми бачимо, як з будівлі падають уламки, ми чуємо хлопки, ми чуємо звук лопається скла», - передає кореспондент ВВС з місця подій. Правоохоронці повідомили, що до сих пір триває процес евакуації людей з будівлі. Все ще невідомо, скільки саме людей перебували в будівлі і скількох з них вдалося врятувати. Евакуйованих людей розміщують в розташованому поруч християнському центрі.
Поки немає ніякої інформації про те, що могло послужити причиною пожежі і як вогонь зміг поширитися по настільки великої площі. За деякими даними, в будівлі близько 200 квартир. Район, де сталася пожежа, оголошений зоною надзвичайної ситуації. Перше повідомлення в поліцію про «велику пожежу» в будинку Grenfell Tower надійшло близько 1:16 за місцевим часом.