Міністр оборони ФРН поділилась планами щодо Росії

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Здається, у політичних та державних діячів так званої «старої Європи» остаточно відкрилися очі на політику, яку провадить Російська Федерація у всьому світі – про це replyua.net інформує з посиланням на електронний інформресурс «15 минут».Так, сьогодні, тринадцятого червня 2017 року, під час засідання комітету Європейського парламенту з міжнародних відносин та його підкомітету щодо безпекової політики, було заслухано доповідь очільниці оборонного відомства ФРН Урсули фон дер Ляйєн. У тому числі Міністр відповіла і на питання про те, як її відомство оцінює загрози, створені Москвою у всьому світі загалом та на теренах Європи зокрема. Йдеться і про кібератаки російських хакерів на урядові мережі держав-членів ЄС, і про спроби державного перевороту в Чорногорії тощо.За словами фон дер Ляйєн, Берлін хоче нормальних та виважених стосунків з Кремлем. Також у німецькій столиці зацікавлені у вирішенні всіх конфліктів, які виникли між Брюсселем та Москвою, виключно мирним шляхом, за столом переговорів. Тим не менш, уряд ФРН чудово розуміє, що всі розмови з кремлівськими високопосадовцями можливі лише з позиції сили, інші способи тут не діють - зауважила Міністр.