Авторитетне британське видання» віддало» Росії український Крим

Британське видання Daily Mail «приписало» окупований український Крим до території Росії - описуючи підрив міни часів Другої світової війни в Криму, видання зазначило, що це півострів на південному заході РФ, передає replyua.net. «Драматичний інцидент стався в Севастополі на Кримському півострові, на південному заході Росії», - йдеться в тексті.
Відповідна новина була опублікована 12 червня на сайті газети. Як зазначає видання, небезпечну знахідку ідентифікували як німецьку авіаційну донну неконтактну міну. Фахівцям довелося відбуксирувати снаряд у відкрите море, після чого міну підірвали за допомогою сучасної робототехніки.
У лютому поточного року польське видавництво «Галілеос» опублікувало політичну карту Європи, в друкованій версії якої Крим вказаний як територія Росії. Посольство України в Польщі в зв'язку з цим направило лист на адресу видавництва з проханням виправити помилку. «Весь демократичний світ, зокрема Польща і ЄС, не визнають нелегальну анексію суверенної території України - Криму. На жаль, розміщена в книзі карта не лише вводить в оману як користувачів Інтернету, так і власників друкованої версії політичної карти Європи, а й суперечить позитивному іміджу Польщі, яка займає рішучу позицію щодо підтримки територіальної цілісності України », - зазначалося в листі диппредставництва на адресу видавництва.