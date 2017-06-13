У Німеччині тимчасово посилили контроль на кордоні

У Німеччині повідомили про те, що кордони держави будуть взяті під ретельніший контроль, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
У німецькому Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що відповідні заходи безпеки обумовлені проведенням саміту «Великої двадцятки», на який мають прибути лідери Австралії, Аргентини, Бразилії, Великобританії, Індії, Індонезії, Італії, Канади, Китаю, Кореї, Мексики, Німеччини,ПАР, Росії, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції, Японії, а також керівництво Європейського Союзу. Крім того, серед постійних учасників офіційних заходів G-20 завжди виступають представники Міжнародного валютного фонду, Європейського Центрального банку та Світового банку. Зустріч відбудеться 5-8 липня в Гамбурзі.
У МВС ФРН зазначили, що в зв’язку з цим, керівництво країни вирішило залучити додаткові заходи охорони безпеки і від понеділка, 12 червня, відповідно до розпорядження керівника федерального МВС Томаса де Мезьєра, було посилено контроль на території німецької ділянки внутрішнього шенгенського кордону. Це рішення стосується сухопутного, повітряного та морського сполучення і триватиме до 11 липня поточного року.