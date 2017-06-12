У ЄС почнуть розслідування проти країн, які не виконують вимоги по прийому біженців – ЗМІ

Західні ЗМІ повідомляють, що Європейська комісія має наміри розслідувати справи проти 3 країн-членів Східної частини Європи, які відмовляються повністю виконувати попередньо затверджені квоти по прийому біженців на своїх територіях, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, мова йде про Угорщину, Польщу та Чехію. Вже завтра, 13 червня, має відбутися засідання Єврокомісії, на якому керівництво ЄС приймерішення щодо направлення керівництву зазначених країн письмових повідомлень про розслідування у зв’язку з порушеннями угод Європейського Союзу. Направлення таких листів є початковим кроком в загальній процедурі розгляду порушень щодо країн-членів Євросоюзу за невиконання своїх обов’язків. Раніше в вересні 2015 року представники Чехії, Угорщини, Румунії та Словаччини не підтримали під час голосування квот на біженців, але згодом у Чехії заявили про зміну власного рішення та готовність до виконання вимог.
Нагадаємо, раніше в Єврокомісії вже погрожувати країнам, що не мають бажання дотримуватись квот, штрафними санкціями.