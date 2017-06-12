Эксперт: во Франции появилось новое понятие в политике – «макрономания»

Во Франции закончился первый тур парламентских выборов, результатом которых стало то, что с весомым отрывом победу одержало политическое движение Эммануэля Макрона «Вперед Франция». Политический эксперт Владимир Ермоленко в эфире «Громадського радио» отметил, что это был только первый тур, но уже можно говорить о том, что французские избиратели очень сильно поддержали нового президента. По прогнозам, он может получить большинство в парламенте.
Эксперт подчеркивает, что такого не ожидали, потому что смотрели на результаты президентских выборов, на которых Макрон победил с небольшим отрывом, у него было три соперника. «Во Франции сейчас говорят о макрономании. Волна Макрона захватила Францию», - рассказывает Владимир Ермоленко.
Он отмечает, что Макрон своеобразно формировал список своей политической силы. Французы устали от того, что ключевые политики – это люди, которые десятки лет в политике, учатся в специфических заведениях. Макрон создал новое движение. Сейчас происходит обновление политикума. На парламентских выборах 40% депутатов, которые сейчас есть в Национальной ассамблее, не участвуют. Многих известных политиков побеждают представители партии Макрона, никому не известные люди побеждают известных политиков в округе. Это явление новое не только во французской политике, но и в целом в ЕС.