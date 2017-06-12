Українці не несуть загрози міграції для ЄС – Мінгареллі

На думку керівника представництва ЄС Хьюга Мінгареллі, українські громадяни не становлять міграційної загрози для ЄС після набуття чинності безвізу, передає replyua.net. Мінгареллі висловив переконання, що безвіз дасть можливість Україні наблизитися до Євросоюзу, і у громадян європейських країн позитивні очікування щодо безвізу.
«Ні, навпаки, у нас великі сподівання, що якомога більша кількість українців зможе відвідати країни Євросоюзу. Українці не несуть загрози для країн ЄС, навпаки, вони несуть з собою можливості і очікування. Звісно ж, громадяни України зі свого боку повинні з повагою ставитися і до зобов'язань, і прав, які передбачені безвізовим режимом», - цитує посла Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, що вчора, 11 червня, почав офіційно діяти безвізовий режим між Україною та ЄС. Підписання рішення щодо скасування віз до ЄС для відвідання країн ЄС відбулося у Страсбурзі 17 травня 2017 року за участі керівника Європарламенту Антоніо Таяні і представника головуючої в ЄС Мальти. На сьогоднішній день, за даними Департаменту консульської служби МЗС України, лише біля трьох відсотків українців перетнули кордон ЄС без візи в біометричному паспорті.