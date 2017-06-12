У Лондоні не підтверджують скасування візиту Трампа

У неділю, 11 червня, офіс прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей спростував повідомлення ЗМІ про те, що візит президента США Дональда Трампа в Лондон відкладається через ймовірних протестів. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на DW. «Ми не коментуємо чутки про зміст приватних телефонних розмов. Королева Єлизавета II запросила президента Трампа відвідати Сполучене Королівство, і ці плани залишаються незмінними», - заявила офіційна представниця Мей.
Як відомо, вчора британське видання The Guardian повідомило, що американський президент Дональд Трамп вирішив відкласти запланований на другу половину 2017 року візит до Лондона. За даними видання, таку інформацію глава Білого дому ніби повідомив під час телефонної розмови з британським прем'єром Терезою Мей. Підставою для скасування візиту Трампа, за даними журналістів, стало побоювання, що під час візиту у
Великобританії відбудуться протести проти американського президента. Дональд Трамп готовий буде відвідати Лондон тоді, коли британці підтримають його приїзд.
У свою чергу, глава британської дипломатії Борис Джонсон заявив, що не бачить причин для скасування візиту. Представник Білого дому Шон Спайсер повідомив, що Трамп все ж має намір здійснити візит.