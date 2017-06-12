У Франції партія Макрона отримала перемогу на виборах

На виборах до парламенту Франції перемагає партія чинного президента країни Еммануеля Макрона. Як інформує replyua.net, екзит-поли напередодні показали наступне: за партію «Вперед!» віддали голоси 32,2 відсотка виборців, за партію «Республіканці» - 21,5 відсотка, на третьому місці «Національний фронт», лідером якого є недавній опонент Еммануеля Макрона на президентських виборах Марін ле Пен.
Для можливості без перешкод проводити свою політику президенту важливо мати згоду з урядом і парламентом. Тому для Макрона дуже добре, що перемагає його партія. Якщо «Вперед!» сформує коаліцію, президент отримає «свого» прем'єр-міністра і депутатів, які його курс підтримують. Однак, проводити одноосібну політику Макрон не зможе. Третина голосів - це добре, але менше половини. Відповідно, для формування більшості партії «Вперед!» потрібні союзники, а там, де коаліція, там компроміси і поступки.
Найпростіший варіант для Макрона - об'єднатися з республіканцями. На двох вони отримають просту більшість і зможуть приймати рішення без довгих переконань інших. Але тут можуть бути нюанси, адже лідером партії «Республіканці» є екс-президент Ніколя Саркозі, який сам має великі політичні амбіції. З ким «Вперед!» точно не буде об'єднуватися, це «Національний фронт». Партія Марін Ле Пен з 14-ма відсотками буде в опозиції до влади.