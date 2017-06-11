валюта
СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Від безвізового режиму виграють обидві сторони – Могеріні

Від безвізового режиму виграють обидві сторони – Могеріні
Федеріка Могеріні, яка обіймає посаду вищого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ, заявила, що впровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом вигідно для кожної зі сторін, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Представниця ЄС наголосила, що такий крок відкриває нові можливості для Євросоюзу та України, зокрема, дає змогу посилити економічну співпрацю, більше працювати спільно в сфері безпеки та закріпити дружбу між сторонами. Могеріні підкреслила, що це партнерство спрямоване саме на це. Європейський політик також відмітила, що 11 червня запуском безвізового режиму було зламано бар’єр між українцями та громадянами Європейського Союзу. Це вдалося зробити, за її словами,виключно спільними зусиллями. Політик також відмітила, що в Україні було проведено необхідні реформи, які вимагали самі українці і у відповідь на це офіційний Брюссель дотримався своєї обіцянки щодо безвізового режиму.

Варто нагадати, що введений безвізовий режим дозволяє громадянам України за наявності біометричного паспорта відвідувати країни ЄС на термін максимально 90 днів протягом 180-денного періоду.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Российский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Срочно: Блогер обратился к депутатам: попробуйте только сегодня не проголосовать, тогда не позавидуешь вам
Важное за сутки
11 июн 2017
24304

Российский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Наличие очень большого контраста между богатством и бедностью в Украине шокировало известного российского журналиста Леонида Парфенова. Как передает replyua.net, об этом он рассказал в прямом эфире

11 июн 2017
17028

Блогер: нехай буде відомо деяким українським патріотам – Анна Ярославна не була Київською князівною

Відома українська блогер Лідія Гайдар на своїй сторінці в Facebook пише про те, що цілком можна зрозуміти обурення українських патріотів продовженням з боку росіян привласнення собі нашої київської

10 июн 2017
15182

Блогер: Міноборони зробило крок після якого завтра на Авдієвській промзоні буде телеканал «Звезда», а на Світлодарській дузі – РТР

Український блогер Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в Facebook пише про те, що він відверто обурений фактом нагородження журналістки Анастасії Станко грамотою Міноборони. Дмитро Вовнянко нагадує –

11 июн 2017
11065

Блогер: я не хочу видеть в Киеве мэра с кремлевскими друзьями Путина

Известная украинская блогер Лиза Богуцкая на своей странице в Facebook пишет о том, что после вчерашних крестин дочки Шуфрича породнились по-кумовски семьи Владимира Кличко и Виктора Медведчука. «Так

11 июн 2017
7722

«Бився-бився і добився»: відомий журналіст підколов Путіна через Україну

Олексій Венедиктов, відомий в Росії журналіст, досить критично прокоментував новину про скасування ЄС віз для українських громадян, які мають біометричні паспорти. Як інформує replyua.net, свою

Последние новости

Россияне пытаются «уколоть» украинцев тем, что им пришлось потерять Крым и Донбасс за безвиз с ЕС

Блогер: хватит ныть о ненужности безвиза, мои родители имеют общий доход на уровне средней зарплаты и постоянно ездят в ЕС

Російський суд засудив чоловіка за репост в соцмережі

Эксперт: безвиз уже выполнил одну большую цель

Блогер: хочу, чтоб каждый украинец, вернувшийся из ЕС понял, что так жить, как сейчас живем мы – нельзя

Київ назвав, що за міф розвінчав безвіз

З 12 червня почне працювати новий міжнародний залізничний маршрут

У МЗС підтримали введення візового режиму з Росією

У Великобританії відповіли, чи дійсно візит Трампа скасований через протести

Трамп скасував візит до Великобританії

Коломойський намагається розірвати договір з НБУ за боргами «Приватбанку»

Блокада Катару: Іран надіслав п’ять літаків з продовольством

У Німеччині лише завдяки втручанню консула українця перепустили через кордон

Порошенко сказав, коли Україна стане членом Європейського Союзу

Порошенко убежден, что Украина будет частью ЕС, когда современные школьники вырастут

Меркель розкритикувала ще одну ідею Трампа

На ура: Москаль поделился впечатлениями о первых восьми часах безвиза

Від безвізового режиму виграють обидві сторони – Могеріні

Доник сообщил о главном провале армии в Украине

Не прекращение войны и не возврат оккупированных территорий: Геращенко рассказала о главном приоритете Украины

 Новости за день