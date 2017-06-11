Від безвізового режиму виграють обидві сторони – Могеріні

Федеріка Могеріні, яка обіймає посаду вищого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ, заявила, що впровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом вигідно для кожної зі сторін, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Представниця ЄС наголосила, що такий крок відкриває нові можливості для Євросоюзу та України, зокрема, дає змогу посилити економічну співпрацю, більше працювати спільно в сфері безпеки та закріпити дружбу між сторонами. Могеріні підкреслила, що це партнерство спрямоване саме на це. Європейський політик також відмітила, що 11 червня запуском безвізового режиму було зламано бар’єр між українцями та громадянами Європейського Союзу. Це вдалося зробити, за її словами,виключно спільними зусиллями. Політик також відмітила, що в Україні було проведено необхідні реформи, які вимагали самі українці і у відповідь на це офіційний Брюссель дотримався своєї обіцянки щодо безвізового режиму.
Варто нагадати, що введений безвізовий режим дозволяє громадянам України за наявності біометричного паспорта відвідувати країни ЄС на термін максимально 90 днів протягом 180-денного періоду.