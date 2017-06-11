Стали відомі результати виборів до британського парламенту

Дострокові вибори не принесли торі простої більшості місць в парламенті. Хоч вони і отримали більше, ніж інші партії, мандатів (318), але оскільки ніхто не набрав більше половини голосів, виникла ситуація «підвішеного парламенту», коли необхідно створювати коаліцію. Тому глава уряду Великобританії Тереза Мей звернула свою увагу на Північну Ірландію, домовившись з місцевою Демократичної юніоністською партією про створення такої коаліції, передає replyua.net.
Таким чином, новостворене політичне об'єднання дозволить консерваторам, сподівання яких про простій більшості голосів розбилися об жорстоку реальність, сформувати новий уряд.
За інформацією британського видання The Guardian, переговори партії Терези Мей з юніноністами Північної Ірландії почалися відразу після того, як стали відомі результати дострокових виборів. Як розповіло газеті неназване джерело, рішення про створення коаліції було прийнято, виходячи з двох ключових факторів. Перший: політичний рух юніоністів, які підтримують ідею збереження Північної Ірландії у складі Великобританії, раніше вже співпрацював з Терезою Мей. Другий: альтернативні варіанти щодо створення коаліції для консерваторів є неприпустимими. Нагадаємо, що за результатами дострокових парламентських виборів на Туманному Альбіоні Консервативна партія отримала 318 місць в парламенті. Однак для формування уряду необхідно було набрати не менше 326 мандатів.