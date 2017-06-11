Четырем гражданам Украины уже отказали во въезде в ЕС

С полуночи сегодняшнего дня, когда официально начал действовать безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом, в европейские страны въехали примерно тысячу украинских граждан. Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, информация соответствующего характера была предоставлена директором Департамента консульской службы МИД Украины Сергеем Погорельцевым. «Для украинцев безвизовое посещение стран ЕС уже стало реальностью. Это подтверждается тем, что сотни и тысячи украинских граждан без виз по биометрическим паспортам смогли въехать в страны Евросоюза», - сказал чиновник.
Согласно информации, полученной в 10:30 сегодня, на участке с польской границей примерно 600 человек въехали в рамках безвизового режима. На пункте пропуска «Шегини» одного человека вернули из-за предварительного запрета на въезд в ЕС, а государством запрета являлась Дания», - сказал директор ведомства. Также он добавил, что в Румынию прибыло свыше 150 человек. Контроль проходит без проблем.
«Одному лицу отказали и-за того, что он хотел оказаться в ЕС, используя обычный украинский паспорт для выезда за границу, и без визы, а значит, не за биометрическим паспортом. Еще двум украинцам отказали во въезде в Словакию из-за превышения времени предыдущего пребывания в этой стране», - добавил Погорельцев.