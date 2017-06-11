У Німеччині літак здійснив вимушену посадку через чутки про теракт

Напередодні, 10 червня, в німецькому місті Кельн літак авіакомпанії easyJet, який летів з Лондона в Любляну, здійснив вимушену посадку. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Reuters. Зазначається, що пілотом було прийняте рішення посадити літак Airbus 319 після того, як пасажири почули, що їх сусіди обговорюють «терористичні питання».
Після приземлення працівники правоохоронних органів затримали трьох пасажирів, які вели розмову про тероризм. Усі 151 пасажирів були евакуйовані. Співробітниками поліції було вилучено у одного із затриманих рюкзак і підірвали його, проте вибухових речовин в ньому виявлено не було. Розслідування цього інциденту триває.
Вчора зв'язок між службою диспетчера аеропорту в Буенос-Айресі та літаками протягом деякого часу був відсутнім перервалася у зв’язку з тим, що пілот одного з них співав в ефірі пісню «Despacito» відомого у Пуерто-Ріко співака Луїса Фонса, повідомляє видання Univision. За даними порталу, льотчик не вимкнув зв'язок в кабіні, про що не підозрював, і це викликало перешкоди в частоті диспетчерської служби. У той же час він виконував пісню «Despacito».