Польща вимагає від НАТО нових рішень для протидії російській агресії

Якщо Російська Федерація і надалі не припинить збільшення озброєння та буде посилювати власний військовий потенціал, Північноатлантичному альянсу необхідно нові рішення для гідного протистояння агресії Кремля. Як передає replyua.net, відповідну точку зору в інтерв'ю журналістам французького видання Le Figaro висловив глава зовнішньополітичного відомства Польщі Вітольд Ващиковський.
«Рішень, які приймають у НАТО, може цілком вистачити у випадку гібридних конфліктів. У той же час, якщо Росія і надалі буде продовжувати розвиток свого військового потенціалу і загрожувати Заходу, необхідно буде подумати над новими рішеннями»,- заявив він. Польський високопосадовець додав, що присутність військ НАТО і елементів ПРО в Польщі свідчать про те, що країна стала повноправним членом Альянсу. Ващиковський наголосив, що у 2015 році Варшава могла розраховувати лише на обіцянки, що їх захистить 5-я стаття про колективну оборону НАТО.
Як відомо, до 2020 року Україна прагне досягти необхідних стандартів, аби отримати шанс на вступ у НАТО. Таку заяву зробив глава українського МЗС Павло Клімкін. Він зазначив, що це питання і строки обговорювалися на саміті НАТО, що проходив у Варшаві.