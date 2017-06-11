Макрон может пойти на усиление санкций против России – эксперт

Французский политический эксперт Оливье Ведрин в беседе с журналистами «Обозревателя» заявил, что прозвучавшее от президента Франции Эммануэля Макрона утверждение о готовности усиливать антироссийские санкции – это вовсе не пустой звук, передает replyua.net.
«Не нужно считать, что данное заявление Макрона голословное. По какой причине? Нужно проанализировать процесс развития личных отношений нынешнего главы французского государства с Россией. По Макрону пропаганда Кремля весьма жестко прошлась. Мы все помним, как во время пресс-конференции с Путиным Эммануэль Макрон назвал «Russia Today» и «Спутник» органами пропаганды, которые занимались выпуском фейковых новостей в процессе его избирательной кампании. Вот как раз такие пропагандистские подходы, вместе с атакой хакеров на штаб на то время претендента на наивысшую государственную должность в стране для Макрона сыграли очень важную роль», - считает Ведрин. Политолог считает, что все это может заставить Макрона начать действовать решительно.
«По моему убеждению, в окончательном итоге все это приведет к усилению уже действующих санкций», - считает Ведрин.